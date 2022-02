Infortunio Chiellini: quando torna e quante partite salta

La Juventus ha ripreso a correre veloce in campionato ma, proprio nel momento in cui il calendario è tornato a farsi più denso di impegni, si è riscoperta costretta a fare i conti con un pesante contrattempo: l’infortunio occorso a Giorgio Chiellini.

Il capitano bianconero ha riportato un problema muscolare nel corso della sfida valida per il 24° turno di Serie A contro il Verona che si è giocata lo scorso 6 febbraio.

Il tutto è accaduto poco dopo il 70’ quando Chiellini, dopo aver avvertito un dolore al polpaccio, ha immediatamente chiesto il cambio.

Per lui non si tratta del primo infortunio muscolare in stagione. Una serie di stop l’hanno costretto a saltare diverse partite: almeno cinque tra campionato e Champions League.

L’INFORTUNIO DI CHIELLINI

E’ stata la Juventus a rendere noto qual è l’entità del problema occorso a Giorgio Chiellini.

Lo ha fatto attraverso una nota apparsa l’8 febbraio sul proprio sito ufficiale.

“Giorgio Chiellini oggi è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra”.

In virtù di quanto spiegato dalla Juventus, il capitano bianconero sarà quindi costretto ad alcune settimane di stop.

QUANDO TORNA CHIELLINI?

Giorgio Chiellini dovrebbe fare il suo ritorno in campo a fine febbraio o, con maggiore probabilità, agli inizi di marzo.

Prima di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri dovrà infatti rispettare uno stop di circa tre settimane, il che vuol dire che, salvo un recupero estremamente rapido, il suo febbraio 2022 è da considerarsi già concluso.

Stando così le cose, in questo arco di tempo Chiellini sarà costretto a saltare sfide sia di Coppa Italia che di campionato e Champions League.

QUALI PARTITE SALTA CHIELLINI

Sono sei le gare che, sulla carta, Chiellini dovrebbe saltare e sono tutte molto importanti.

La Juventus non potrà certamente contare sul suo capitano nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia che la vedrà opposta il 10 febbraio al Sassuolo. Tre giorni dopo i bianconeri saranno impegnati sul campo dell’Atalanta in campionato e successivamente dovranno affrontare il Torino nel derby della Mole.

Il 22 febbraio la Juve tornerà invece protagonista in Champions League per sfidare in trasferta il Villarreal nell’andata degli ottavi di finale del torneo, mentre l’ultima partita di febbraio la vedrà opposta all’Empoli.

Chiellini dovrebbe tornare ad essere abile ed arruolabile per la gara contro lo Spezia valida il 28° turno di Serie A, in programma il prossimo 6 marzo.