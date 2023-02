Bentancur, stagione finita: "Rottura del legamento crociato"

Cattive notizie per Rodrigo Bentancur: l'ex Juve, infortunatosi contro il Leicester, ha riportato la rottura del crociato del ginocchio sinistro.

Brutte, bruttissime notizie per Rodrigo Bentancur e per il Tottenham. Il centrocampista ex Juve, andato ko sabato durante il match col Leicester, ha riportato la rottura del crociato.

Lo ha fatto sapere il club londinese in una nota ufficiale, spiegando come la stagione dell'uruguagio sia da considerarsi già conclusa.

"Possiamo confermare che Rodrigo Bentancur si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e sarà fermo per il resto della stagione. Verrà operato prima di iniziare la riabilitazione con il nostro staff medico".

Il centrocampista si è infortunato nel corso della sfida contro il Leicester persa dagli Spurs per 4-1, abbandonando il campo in lacrime e con l'aiuto della barella.

Defezione importante per Antonio Conte, che perde uno dei suoi migliori centrocampisti per il resto della stagione e a soli tre giorni dalla sfida di Champions League contro il Milan.