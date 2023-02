Bentancur infortunato a tre giorni dal Milan: fuori in lacrime

L'ex centrocampista della Juventus k.o al ginocchio nella ripresa della sfida contro il Leicester. Nel primo tempo aveva dato il vantaggio ai suoi.

Il sorriso del primo tempo, quello derivato dal goal che aveva dato il vantaggio al Tottenham, si è trasformato nella smorfia di dolore della ripresa. E nelle lacrime all'uscita dal campo: Rodrigo Bentancur k.o, costretto a lasciare la sfida contro il Leicester.

Problema al ginocchio per l'ex Juventus, in una gara iniziata bene e terminata con la sconfitta per mano del Leicester, riuscito a rimontare pesantemente il team di Conte: 4-1 finale. Il mister del Tottenham è stato costretto ad operare il cambio, buttando nella mischia Sarr.

L'infortunio di Bentancur, arrivato a Londra nel 2022 dopo aver lasciato Torino, arriva a tre giorni dalla gara d'andata degli ottavi di Champions League contro il Milan. Un match in cui non ci sarà Lloris, fuori per circa sei settimane, anche in questo caso causa infortunio al ginocchio.

Le condizioni di Bentancur saranno da valutare nelle prossime ore, con i tifosi del Tottenham in ansia per il colpo subito al ginocchio sinistro. Il centrocampista uruguyano ha comunque lasciato il terreno di gioco con le sue gambe e non con l'ausilio della barella.

Non è un periodo fortunato per Bentancur, costretto a saltare due gare ad inizio stagione per un colpo subito alla testa, e dunque altre cinque tra dicembre e gennaio per un problema agli adduttori accusato durante la sfida dei Mondiali qatarioti contro il Ghana.

La rete contro il Leicester è stata festeggiata con trasporto da Bentancur, visti gli ultimi mesi, prima delle lacrime e la necessaria uscita dal campo. Quella del 23esimo turno è stata la sesta nelle varie competizioni con il Tottenham. Spazzato via il record del 2018/2019, quando siglò due reti nel periodo juventino.

Come detto, il Tottenham dovrà rinunciare a Lloris, sostituito da Forster. Bentancur ha giocato tutte e sei le gare di Champions della fase a gironi. Come Hojbjerg al suo fianco, altrettanto imprescindibile in mediana. Senza l'ex Juve Conte dovrà affidarsi ad uno tra Sarr e Skipp.