Indisponibili due portieri del Newcastle: in finale di Carabao Cup giocherà Karius

L'estremo difensore tedesco non gioca una gara da quasi due anni esatti: può essere la svolta "casuale" della sua carriera.

La storia calcistica di Loris Karius verrà sempre, e per sempre, associata ai due clamorosi errori che hanno segnato la finale di Champions League del 2018, consegnando la vittoria al Real Madrid: con più lucidità, vista la forza della squadra di Zinedine Zidane, si potrebbe anche ammettere la possibilità che il Liverpool non avrebbe mai alzato al cielo la coppa. Ma non lo sapremo mai.

Da quel giorno il portiere tedesco ha iniziato a girovagare, alla ricerca di una svolta che gli potesse consentire di archiviare la notte di Kiev, e di riabilitare una carriera compromessa: ha giocato due anni in Turchia, al Besiktas, poi è ritornato in Germania, all'Union Berlino.

Poche apparizioni: 5 in totale tra Bundesliga e DFB-Pokal, con 5 goal subiti e 2 partite concluse con la porta inviolata in campionato, alternandosi con Andreas Luthe. Fino al termine del febbraio del 2021: da lì in poi solo panchine, sia al Liverpool, dove è ritornato, che al Newcastle, club in cui si è trasferito nel settembre del 2022.

Ecco: prima di arrivare al presente, apriamo una parentesi. Karius ha firmato originariamente un contratto fino al gennaio del 2023, prolungando fino al termine della stagione proprio a inizio anno. Quest'accordo potrebbe avergli riservato l'occasione che ha aspettato per tanti, tantissimi anni.

I Magpies stanno vivendo un'ottima stagione: Eddie Howe ha portato i bianconeri (sauditi, dal 2021) tra le prime quattro in Premier League e in finale di Carabao Cup, dove sfiderà il Manchester United. Che, incredibilmente, dopo quasi due anni potrebbe giocare proprio Karius.

Cos'è successo per arrivare fin qui? Nell'ultimo turno di campionato il Newcastle ha perso in casa contro il Liverpool, giocando quasi 70 minuti in inferiorità numerica: Nick Pope, al 22' è uscito sulla trequarti "tuffandosi" sul pallone, anticipando Momo Salah. Espulso: dovrà scontare la squalifica proprio in finale di Coppa di Lega. Fuori uno.

I Magpies, a gennaio, hanno ingaggiato in prestito Martin Dubravka, portiere slovacco di proprietà del Manchester United: e, con i Red Devils, in questa stagione è già sceso in campo in Carabao Cup, e questo gli impedisce di esserci per la finale. Fuori due.

Salvo sorprese incredibili, dunque, contro la formazione di Erik ten Hag giocherà proprio Loris Karius, a quasi due anni dall'ultima volta: il 28 febbraio 2021, nella sfida tra Union Berlino e Hoffenheim, in Bundesliga. Una vita fa: la stessa che il portiere tedesco vuole lasciarsi alle spalle, grazie a un'altra finale.