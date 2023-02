Uscita esagerata di Pope: soffia la palla a Salah in tuffo sulla trequarti, espulso

Il portiere del Newcastle lascia in dieci i suoi al 22': intervento "estremo" per fermare l'attaccante egiziano del Liverpool.

Affrontare Momo Salah non è mai semplice, soprattutto se in velocità: e non lo è neanche se giochi in una delle migliori squadre della Premier League. Sì, insomma: che l'egiziano sia forte non lo scopriamo certo ora.

Al 22' della sfida tra Newcastle e Liverpool il punteggio è sul 2-0: hanno segnato Nunez e Gakpo, con i Magpies che provano ad accorciare il passivo al St James' Park e si riversano in avanti. Scoprendosi.

Capita, quindi, che viene avviato un contropiede dei Reds, con Alisson, che è uno dei portieri con più tasso tecnico nei piedi al mondo, che lancia proprio Salah in velocità.

La situazione è questa: arretrati sono rimasti il capitano del Newcastle Trippier e l'estremo difensore Nick Pope. Occasione pericolosa, insomma: ma è il 22', c'è una vita davanti. Non per il portiere inglese, però.

Che esce, lo fa male, e prova ad anticipare l'egiziano in tuffo sulla trequarti, cercando un colpo di testa goffo che, inevitabilmente, si trasforma in una presa a due mani, anzi, a "due guantoni", ampiamente fuori dalla propria area di rigore.

Taylor, arbitro del match, a quel punto non può che correre verso Pope ed estrarre il cartellino rosso: uscita "esagerata" per il portiere del Newcastle che lascia i suoi in dieci, sul 2-0 e con quasi una partita intera da giocare.