Inchiesta Prisma, la Juventus attende: oggi l'udienza preliminare

Primo atto dell'udienza relativa all'inchiesta Prisma, uno dei casi plusvalenze legati alla Juventus.

La Juventus attende notizie dal Tribunale di Torino, dove nella giornata di oggi è in programma l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma.

Il Gup Marco Picco sarà chiamato a decidere sul rinvio a giudizio di dodici tra i dirigenti e rappresentati del club bianconero coinvolti nel caso legato alle plusvalenze.

L'udienza, originariamente in programma alla fine di marzo, è stata rinviata al 10 maggio: in primo piano quattro capi d'accusa nei confronti della Juventus. False comunicazioni sociali di società quotata in borsa (per i bilanci 2019/20/21), ostacolo agli organi di vigilanza, false fatturazioni e manipolazione del mercato.

Dopo l'avvio dell'udienza preliminare, il fondo libico Lafico, azionista di minoranza della Juventus, che detiene sotto l'1% delle quote della società, ha chiesto di essere ammesso tra le parti civili. Di conseguenza l'udienza è stata sospesa, con il Gup che si è ritirato in camera di consiglio.

Il giudice dovrà decidere anche sulla competenza territoriale, dato che gli avvocati della difesa hanno chiesto lo spostamento del procedimento a Milano o Roma.