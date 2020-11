Sky - Immobile, Strakosha e Leiva lasciano Formello: niente Lazio-Juventus

I tre giocatori non saranno a disposizione di Simone Inzaghi: hanno lasciato Formello mezz'ora prima della rifinitura della squadra.

Forse in modo definitivo, almeno per questa giornata, si è risolto il caos legato ai tamponi della che vedeva appesi ad un filo per la partita contro la i giocatori Immobile, Leiva e Strakosha.

Secondo 'Sky Sport', i giocatori hanno lasciato Formello prima della rifinitura, non saranno quindi disponibili per la partita di domani delle 12.30.

Simone Inzaghi, invece, nella conferenza stampa della vigilia, era stato molto più ottimista, pensando che i giocatori sarebbero stati a disposizione.

L'articolo prosegue qui sotto

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

I tre giocatori sarebbero risultati positivi al Covid-19 nella giornata di ieri, i test sono stati effettuati da un laboratorio terzo, cioè il Campus Biomedico di . In precedenza i test biancocelesti erano sempre stati effettuati da Synlab, laboratorio dell'UEFA, e Diagnostica Futura, quello di Avellino a cui si affida Lotito.

Intanto Ciro Immobile, attraverso il suo Ufficio Stampa, ha vatto valere le proprie ragionui.