Inzaghi annuncia: "Penso che Immobile, Leiva e Strakosha saranno a disposizione"

Vigilia tormentata per la che domani sfiderà la nel 'lunch match' della settima giornata di : colpa del caso creatosi attorno alle presunte positività di Immobile, Leiva e Strakosha, certificate dal Campus Biomedico di Roma che ha smentito l'esito negativo del laboratorio avellinese di fiducia del club.

Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha però mostrato ottimismo sulla possibilità che i suoi tre giocatori possano essere regolarmente a disposizione per il big match.

"Penso che Immobile, Lucas Leiva Strakosha saranno a disposizione, ma c'è incertezza. Il nostro presidente è ligio a farci seguire il protocollo e noi lo stiamo rispettando. Le voci che arrivano da fuori sono infondate, ma a noi hanno portato più compattezza all'interno dello spogliatoio. Noi, come sempre, faremo parlare il campo in attesa di novità dalla società".

Ancora qualche dubbio sulla presenza di Luis Alberto, alle prese con alcune noie fisiche.

"Oggi valuterò le condizioni della squadra e proverò ad inserire delle forze fresche. Luis Alberto si è allenato individualmente a casa, oggi capirò come sta. Lo stesso dicasi per Djavan Anderson e Lazzari. Ad oggi sono tutti a disposizione: ho pronta l'opzione A, ma anche la B, C e D".