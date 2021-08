Immobile si scatena: tripletta contro lo Spezia, quattro goal in 127'

Ciro Immobile scappa in testa alla classifica marcatori dopo appena una gara in mezzo: con Sarri può scrivere nuovi record.

Sarri sa bene come far diventare leggenda i propri attaccanti, leggasi 36 reti da record di Higuain in quel di Napoli. Ciro Immobile sa da anni come segnare caterve di reti per vincere premi personali e di squadra. Un mix esplosivo mostrato già nelle prime gare della Lazio.

Dopo il goal contro l'Empoli all'esordio, Immobile si è scatenato nel primo tempo del match contro lo Spezia: tripletta per il Campione d'Europa, con il terzo centro arrivato tra l'altro dopo aver sbagliato un rigore. Parata di Zoet in angolo, battuta dalla sinistra e momentaneo 3-1 per la Lazio. Tutte reti con la sua firma.

La tripletta allo Spezia porta Immobile a superare Luca Toni nella classifica marcatori all-time della Serie A, a 159 presenze in 262 gare: ottima media e ingresso nella top venti di tutti i tempi, con Boninsegna a 163 prossimo grande del passato da superare.

Sostituito contro l'Empoli al minuto 82, di fatto Immobile ha messo insieme già quattro reti in 127 minuti. Certo, le avversarie della Lazio sono state due compagini come il team toscano e quello ligure che lotteranno per la salvezza fino a maggio, ma l'ex Dortmund ha dimostrato di poter fare male a chiunque.

A breve il servizio completo