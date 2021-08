Quanti goal ha segnato Immobile in Serie A? Quanti con la Lazio?

L'attaccante della Lazio è uno dei massimi cannonieri nella storia della Serie A: i goal segnati e la media reti in carriera.

Campione d'Europa nel 2021, Scarpa d'Oro nel 2020, capocannoniere di Serie A a più riprese. Ciro Immobile è senza dubbio uno degli attaccanti italiani più rappresentativi degli ultimi anni, bomber e idolo assoluto della Lazio. Da quando è approdato a Roma, ha alzato l'asticella.

Già a Torino, in maglia granata, era riuscito a laurearsi capocannoniere, ma alla Lazio è andato oltre, superando le trenta reti, diventanto il più prolifico bomber d'Europa e superando ogni record. Altri, però, sono pronti per essere spazzati via.

QUANTE RETI HA SEGNATO IMMOBILE IN SERIE A

Ciro Immobile ha siglato ben 159 in Serie A in 263 presenze: una media ottima di 0,6 goal a gara per l'ex Torino, ottenuta soprattutto da quando veste la maglia della Lazio.

QUANTI GOAL CON LA MAGLIA DELLA LAZIO?

Ben 127 reti su 159, ovvero una percentuale spaventosa, sono state siglate con la Lazio. Ciro Immobile ha segnato il resto dei goal in Serie A con la maglia del Torino (27) e del Genoa (5).

CLASSIFICA DEI MARCATORI ALL-TIME IN SERIE A