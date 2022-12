Iling-Junior risolve i problemi di Allegri: ottimi segnali al rientro dall'infortunio

Il giovane laterale bianconero classe 2003 ritrova il campo dopo lo stop e dimostra di potersi affermare nella seconda parte di stagione.

Già dal suo esordio in Champions League, e dal suo impatto nella sfida contro il Benfica (da "tutto per tutto"), Samuel Iling-Junior ha lanciato messaggi importanti relativi al futuro delle corsie laterali della Juventus.

Con Alex Sandro in difficoltà, prima di essere spostato nei tre centrali, e Rabiot spesso schierato esterno a sinistra, Massimiliano Allegri aveva bisogno di un giocatore capace di far tutta la fascia a sinistra da alternare a Kostic, ma difficilmente si pensava potesse essere proprio il classe 2003 inglese a incarnare le caratteristiche giuste per diventare una certezza, in quella zona del campo. Così, però, potrebbe essere.

Allegri lo ha fatto esordire in Serie A contro l'Empoli, per poi schierarlo come detto contro il Benfica e il Lecce: risultato, due assist, ma anche un infortunio che lo ha costretto a star fuori dal campo per diverse settimane.

Rientrato durante la sosta, Iling è sceso in campo a Emirates contro l'Arsenal, offrendo l'ennesima prova di costanza e concretezza subentrando a Miretti nella ripresa e propiziando la seconda autorete di Holding.

Il suo, comunque, è prima di tutto l'ennesimo spunto che guarda al futuro: nelle scorse settimane la Juventus ha raggiunto un accordo con il giovane calciatore per il rinnovo del contratto fino al 2027, segno che su di lui si vuole puntare con sicurezza.

Quella stessa sicurezza che arriva dalle prestazioni offerte fin qui: poche, in prima squadra, ma seriamente promettenti. E in un periodo in cui si parla di innesti dal mercato soprattutto per le corsie laterali (con i nomi di Karsdorp e altri accostati ai bianconeri) è una buona notizia per Allegri.

Tra l'altro, Iling-Junior rientra in un macro-discorso relativo ai giovani e che ricade sui costi di gestione: convincono anche le prove offerte da Matias Soulé e gli altri giocatori provenienti dalla Juve Next Gen, come Barbieri. La missione che potrebbe portare la Juventus a ridimensionare la spese passa anche da qui: dall'investimento sui giovani.

Il tecnico al rientro dalla sosta avrà un'opzione in più, insomma, a sinistra nel 3-5-2 che ha già dato garanzie: con Kostic che ha avuto qualche piccolo problemino ai Mondiali, la fascia è coperta. E considerando che Iling-Junior può giocare anche a destra, si può parlare al plurale. E al futuro.