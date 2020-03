Ilicic-Dybala e quella stagione da compagni al Palermo

Ilicic e Dybala, oggi grandi protagonisti con Atalanta e Juventus, nel 2012/13 sono stati compagni di squadra al Palermo con Gasperini in panchina.

Le parole di Antonio Cassano hanno aperto ufficialmente il dibattito: chi è più forte oggi tra Josip Ilicic e Paulo Dybala? I due, attualmente grandi protagonisti rispettivamente con e sia in campionato che in , in comune hanno la predilezione per il piede sinistro e poco altro.

Uno sloveno di nascita e quasi ombroso, l'altro Joya tutta sorrisi e classe made in . Eppure Dybala e Ilicic, divisi anche da sei anni di età in favore del bianconero, nella stagione 2012/13 hanno incrociato le loro strade a . A dire il vero non esattamente un'esperienza da ricordare per entrambi, dato che si concluse con la retrocessione in Serie B.

ILICIC E DYBALA: COMPAGNI AL PALERMO COL GASP

Dybala arriva in Sicilia nell'estate 2012 dall'Argentina a soli 19 anni, mentre Ilicic alla sua terza stagione al Palermo è un titolare quasi inamovibile. E proprio a Palermo incrocia per la prima volta l'uomo che qualche anno dopo cambierà la sua vita calcistica, Gianpiero Gasperini.

L'attuale tecnico dell'Atalanta infatti subentra sulla panchina rosanero prendendo il posto di Sannino alla quarta giornata di campionato e sarà lui a fare debuttare Dybala da titolare in con Ilicic alle spalle nel classico 3-4-1-2 contro il . Risultato finale? Uno scialbo 0-0 casalingo.

L'11 novembre 2012 invece ecco finalmente i primi due goal italiani di Dybala, schierato da Gasperini come prima punta accanto a Brienza contro la . Ilicic quel giorno resta in campo 83', prima di essere sostituito dalla meteora Bertolo.

Gasperini insomma punta forte sul giovane argentino, seppure ancora acerbo, ma proprio una sconfitta interna contro quella che diventerà la sua Atalanta costa il posto al tecnico di Grugliasco che viene sostituito da Malesani prima del ritorno di Sannino.

La stagione del debutto di Dybala in Serie A dunque si chiuderà con 28 presenze e tre goal, mentre Ilicic mette insieme 32 gettoni e 11 goal nonostante una fastidiosa pubalgia che lo costringerà a saltare le ultime due giornate di campionato. Non abbastanza per salvare il Palermo.

In estate così Ilicic viene ceduto alla per 9 milioni di euro, mentre Dybala resta al Palermo e nella stagione successiva contribuirà all'immediato ritorno in Serie A dei rosanero.

IL CAMMINO DOPO PALERMO: GIOIE E DOLORI

Ilicic rimane a Firenze fino al 2017 quando lo sloveno preferisce l'Atalanta alla Sampdoria: sarà la svolta della sua carriera. L'ex compagno Dybala, invece, intanto ha già spiccato il volo tra i grandi nell'estate 2015 con la chiamata della Juventus, dove il Picciriddu diventa definitivamente solo la Joya.

Oggi però Ilicic, che a Bergamo ha ritrovato il Gasp dopo la breve parentesi rosanero, ha scalato rapidamente le gerarchie del calcio che conta fino al poker realizzato a in Champions League, tanto che Cassano non ha dubbi.

"Non viene esaltato dalla stampa solo perché gioca nell'Atalanta: se fosse stato alla al posto di Dybala, a quest'ora tutto il mondo parlava di lui. Se vediamo quello che ha fatto Dybala negli ultimi tre anni e quello che ha fatto Ilicic, vince 10-0 lo sloveno".

Da compagni a rivali: la Vecchia e la Joya, due mancini da Champions.