Cassano esalta Ilicic: "Se fosse stato al posto di Dybala ora tutti parlerebbero di lui"

Cassano pazzo di Ilicic: "Per quello fatto negli ultimi 3 anni vince 10-0 contro Dybala. State a casa, guardate film e fate figli".

In assenza di calcio giocato è dura trovare spunti degni di nota di cui discutere: non per Pierluigi Pardo che ha dato vita ad un'edizione particolare della trasmissione 'Tiki Taka', invitando diversi sportivi che hanno offerto la loro opinione durante una diretta Instagram avviata dal noto conduttore.

Tra questi anche Antonio Cassano che ha invitato gli italiani a starsene nelle proprie case per risolvere un problema inizialmente sottovalutato, quello del Coronavirus.

"Spero che questo dramma possa passare velocemente, due settimane fa non credevo che potesse diventare così grave. Più si sta a casa e più velocemente si esce dal problema, altrimenti nel 2040 saremo ancora qui. Restate a casa, guardate film e fate figli".

C'è spazio anche per un elogio di Ilicic, protagonista assoluto con l' in , dove è riuscito nell'impresa di rifilare un poker al in un 'Mestalla' senza tifosi.

"Se avesse incontrato Gasperini 10 anni fa sarebbe potuto diventare uno dei cinque calciatori più forti al mondo. Non viene esaltato dalla stampa solo perché gioca nell'Atalanta: se fosse stato alla al posto di Dybala, a quest'ora tutto il mondo parlava di lui. Se vediamo quello che ha fatto Dybala negli ultimi tre anni e quello che ha fatto Ilicic, vince 10-0 lo sloveno".

Grande ammirazione anche per Luis Alberto, uno dei pilastri della che si sta giocando la vittoria dello Scudetto.

"Luis Alberto è fortissimo e buona parte del merito spetta a Simone Inzaghi. Prima era un giocatore estroso solo dalla metà campo in su, ora è completo: con Milinkovic-Savic e Immobile sta trascinando la Lazio".

