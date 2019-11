Il retroscena di Immobile: "Zeman mi diceva sempre 'Sei la rovina di questa squadra'"

Ciro Immobile si è raccontato a 'Linea Diletta' su DAZN. Tra le tante cose raccontate dal bomber della , c'è un passaggio particolarmente interessante su Zdenek Zeman e i tempi trascorsi insieme al .

Con queste parole Immobile fa capire totalmente il personaggio Zeman.

"Quando ho iniziato ero molto giovane, giocavamo per vincere le partite e divertirci. Zeman per me è stato fondamentale, anche sotto l’aspetto tattico e tecnico. Lui mi diceva sempre: “Sei la rovina di questa squadra”. Si riferiva al modo di giocare, voleva che gli esterni tagliassero, che le mezzali si inserissero. Io facevo solo movimenti finalizzati al gol. Riuscivo magari a segnare anche due volte, poi entravo nello spogliatoio e lui mi diceva sempre che non andava bene".