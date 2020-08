Il Rennes fa festa: è ufficialmente ai gironi di Champions League

Le vittorie di Siviglia e Shakhtar regalano al Rennes la qualificazione ai gironi di Champions: è la prima volta nella storia del club bretone.

Il è ai gironi di per la prima volta nella propria storia. Da qualche settimana, in realtà, ma ufficialmente da oggi. E il merito è del e dello , che hanno estromesso rispettivamente il Wolverhampton e il Basilea dall'Europa League.

La situazione è la seguente: gli spagnoli e gli ucraini, ma anche l' e il già qualificate alle semifinali ieri sera, sono già certe di partecipare alla fase a gironi della Champions League 2020/21. E, dunque, chi trionferà a Colonia venerdì della prossima settimana approderà nella competizione maggiore non solo attraverso il campionato, ma, appunto, anche come vincitore dell' .

Ciò crea un 'buco' che sarà riempito dalla terza formazione della , la quale non dovrà più disputare i preliminari di Champions League. La formazione in questione è appunto il Rennes, che ha chiuso il campionato - sospeso in corso d'opera a causa della pandemia - dietro al campione e al e con un punto di vantaggio sul quarto.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Il regolamento dell'UEFA recita infatti che:

"Se i vincitori della UEFA Europa League si qualificano alla fase a gironi attraverso il proprio campionato, la terza classificata della quinta federazione del ranking UEFA (cioè la ) accede alla fase a gironi. È successo così nelle ultime due stagioni: Atlético Madrid e , vincitrici della UEFA Europa League, si sono qualificate attraverso il campionato, e così è stato il Lyon - entrambe le volte terzo nel campionato francese - ad accedere alla fase a gironi".

Per i bretoni si tratta di un traguardo storico: mai, nella propria storia, avevano disputato i gironi di Coppa Campioni/Champions League. Vi approdano grazie a una stagione strepitosa, con tanto di vittoria per 2-1 sul PSG 12 mesi fa, degno prologo del trionfo in Coppa di Francia dell'aprile 2019, sempre contro il PSG.

Non finisce qui, perché almeno in linea teorica la Ligue 1 potrebbe ora portare un'altra squadra in Champions League: il , che ha chiuso al settimo posto la propria stagione ma che sabato sera sfiderà il ai quarti di finale.