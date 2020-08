Europa League, i risultati - Manchester United avanti

Il Manchester United è riuscito ad avere la meglio sull'ostico Copenaghen solamente con il rigore di Bruno Fernandes ai supplementari.

Si fa sul serio in , con i quarti in gara secca per determinare chi sarà tra le migliori quattro squadre della competizione, con un solo step prima di giocare la finalissima in terra tedesca. La prima squadra che si contenderà le semifinali è l' , che aspetta la vincente tra e .

La squadra di Conte è riuscita ad avere la meglio sul in un primo tempo spettacolare: doppio vantaggio nerazzurro, dunque la rete di Havertz a riaprire i giochi. La difesa di Inter ha però retto, permettendo la qualificazione alla semifinale di Europa League.

Aspetta la vincente del big match tra Wolverhampton e , quest'ultima assoluta regina della competizione, il , riuscita a superare il Copenaghen solamente di misura e nei supplementari grazie al rigore del solito Bruno Fernandes.

Altre squadre

EUROPA LEAGUE, I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE

INTER-BAYER LEVERKUSEN 2-1 [15' Barella (I), 21' Lukaku (I), 24' Havertz (B)]

MANCHESTER UNITED-COPENHAGEN 1-0 [95' sup. Bruno Fernandes]

SHAKHTAR-BASILEA martedì ore 21.00

WOLVERHAMPTON-SIVIGLIA martedì ore 21.00