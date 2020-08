Il padre di Higuain sicuro: "Non rinuncerà al suo contratto con la Juventus"

La pare aver fatto la sua scelta, ovvero quella di liberarsi (tra gli altri) anche di Gonzalo Higuain in vista della prossima stagione. Ma a sentire le parole del padre di Higuain, Jorge, tutto ciò non sembra rispondere alla realtà.

Intervenuto ai microfoni della radio 'Club Octubre 947', il padre del Pipita ha dispensato solo certezze, o quasi, sul futuro del figlio.

"Gonzalo non rinuncerà al suo contratto con la Juventus, non rescinderà per poi firmare da svincolato con qualche altra squadra. Non è vero che la Juventus non lo vuole più, si tratta di una invenzione. Il River Plate? Quas impossibile che Gonzalo possa andare lì".