Cristiano Ronaldo si espone: "Mi piace l'Arsenal, spero vinca la Premier League"

Il portoghese si lascia andare e commenta lo stato di forma dei Gunners, attaccando ten Hag: "Contro il Tottenham mi ha provocato".

Mai come nell'ultimo periodo si è parlato di Cristiano Ronaldo, forse: e questo dice tutto, visto che si tratta di uno dei più forti giocatori della storia del calcio.

La serie di interviste rilasciate a Piers Morgan, per "Uncensored", offre di continuo spunti di acceso dibattito: è il turno del rapporto con Erik ten Hag, ormai compromesso.

" Non so se mi pento di aver lasciato lo stadio contro il Tottenham, ma mi sono sentito provocato da ten Hag. Voleva mettermi per 3 minuti: scusami, io non sono quel tipo di giocatore. La sospensione? L'ho vista come una scusa".

Ronaldo spiega più nel dettaglio anche le emozioni vissute e provate durante la sospensione di 3 giorni per mano del Manchester United.

" Non mi hai messo con il Manchester City per rispetto per la mia carriera, con il Tottenham volevi mettermi per 3 minuti... non aveva senso. Mi hanno sospeso per 3 giorni: li ho sentiti parecchio. E' stata una vergogna: sono arrivato a casa e mio figlio mi ha detto 'come fanno a punirti se sei il migliore al mondo?'. Ok, mi sono scusato, commetto errori, ma sospendermi per 3 giorni per questa cosa è stato un po' troppo".

Non si pente, comunque, Cristiano Ronaldo di essere tornato ai Red Devils.

" Ho preso la mia decisione più emotivamente che razionalmente, ma va bene. Ero felice quando mi lasciavano essere felice: ho provato a trasmettere la mia esperienza. Non pretendo di essere migliore di altri: nessuno è migliore di me, ma io non sono migliore di nessuno. E' difficile però quando ti tagliano le gambe, quando non ti permettono di splendere, quando non ascoltano i tuoi consigli".

Parentesi anche sul futuro, maliziosamente: Ronaldo 'incorona' la sua preferita in Premier League, l'Arsenal.

"Spero vinca la Premier League: spero che la vinca il Manchester United, poi l'Arsenal. Mi piace, mi piace l'allenatore, hanno costruito una buona squadra. Se il Manchester United non dovesse vincere la Premier sarei felice di una vittoria dell'Arsenal".