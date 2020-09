Il fratello di Higuain a Torino: incontro con la Juve per la risoluzione

Il fratello-agente del Pipita, Nicolas Higuain, è arrivato a Torino: entra nel vivo la trattativa per la risoluzione del contratto.

Gonzalo Higuain si allontana sempre di più dalla . E la notizia, seguendo anche la linea tenuta da Andrea Pirlo, sicuramente non è delle più sorprendenti. M a ad accelerare il fronte c'è un un altro aspetto, ovvero il blitz a del fratello-agente del Pipita, Nicolas. Missione chiara: incontrare i dirigenti della Continassa.

L' Miami chiama e, dal canto suo, l'argentino sembrerebbe più che propenso ad accogliere positivamente l'invito. Nuovi stimoli, nuova vita. Il tutto, però, archiviando anticipatamente l'ultimo anno di contratto con la Vecchia Signora. Balla un compenso da circa 7,5 milioni netti a stagione, con annesso peso a bilancio che si aggira attorno ai 18.

Uno stipendio ingombrante e, soprattutto, non più centrale nei progetti di Madama . Che, parallelamente, lavora per assicurarsi un pezzo da novanta in attacco. Con Luis Suarez in uscita dal , ormai, primo obiettivo.

Una trattativa laboriosa, quella tra la e Higuain, ma fondamentale per andare oltre. Senza ripensamenti, senza rimpianti. A 32 anni, infatti, il Pipa pensa a un altro calcio: meno impegnativo dal punto di vista delle motivazioni, ma al tempo stesso affascinante in termini di novità.

Insomma, gli States intrigano. Eccome. Ma per sbarcare nel mondo a stelle e strisce, inevitabilmente, occorre mettere la parola fine all'esperienza all'ombra della Mole. In definitiva, finale già scritto. Con Nicolas Higuain in città, pronto - verosimilmente - a sviluppare un fronte sempre più rovente.