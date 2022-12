Il dato dell'Inghilterra: zero ammonizioni in quattro match, record

La Nazionale britannica è l'unica a non aver ancora subito cartellini in questo Mondiale 2022. Nessuno in diffida in vista dei quarti di finale.

Pronostico rispettato. Per la quarta volta. Dopo Olanda, Argentina e Francia, si qualifica agli ottavi anche l'Inghilterra. Fuori agli ottavi tutte le sorprese della fase a gironi, con il team britannico che ha chiuso la seconda giornata della fase ad eliminazione diretta superando il Senegal. Ha sbandato inizialmente, prima di fare la voce grossa. In maniera pulita, tenendo a zero il conto dei cartellini.

Un record, quello della formazione britannica, ai Mondiali 2022. Nella fase a gironi, così come nel match degli ottavi contro il Senegal, nessun giocatore inglese è stato ammonito. Zero di zero: l'unica Nazionale in Qatar a non aver subito nemmeno un cartellino.

Dato clamoroso quello della formazione di Southgate, che non è figlio di un record in termini di falli. Gli interventi non regolamentari non sono certo mancati (la Francia è quella ad averne compiuto di meno tra quelle ancora in gara, l'Inghilterra è a metà graduatoria), ma mai - secondo i direttori di gara - giudicati da ammonizione. Nè tantomeno da espulsione.

Si tratta di un grande vantaggio per l'Inghilterra, visti i zero giocatori in diffida. Come noto, al secondo giallo subito ai Mondiali scatta la squalifica, ma dopo i quarti questi vengono azzerati. Ragion per cui il team britannico dovrà eventualmente rinunciare a qualche giocatore solamente in caso di espulsione.

Per l'Inghilterra ci sarà ora il primo grande ostacolo dei Mondiali: la Francia di Kylian Mbappé. Un match giocato in Coppa del Mondo l'ultima volta solamente nel 1982.

Rispetto a quarant'anni fa - con il 3-1 inglese firmato Robson-Mariner - la Nazionale transalpina è riconosciuta come la più forte del pianeta, Campione in carica dei Mondiali e con un numero dieci che sta andando oltre ogni limite.

Con Mbappé di fronte, ammonizioni e cartellini sono sempre dietro l'angolo, ragion per cui arrivare allo scontro senza nemmeno un giallo regala maggiori convinzioni alla truppa di Southgate, reduce dal secondo posto a Euro 2021 e dal quarto degli scorsi Mondiali.

A differenza dell'Inghilterra, la Francia ha due diffidati che dovranno stare attenti nella sfida degli ottavi: Koundè e Tchouameni salterebbero la semifinale, infatti, in caso di ammonizione nei quarti. Un pericolo - eccezion fatta per i cartellini rossi - di cui la formazione di Southgate non deve preoccuparsi.