Il Chelsea perde di nuovo James: in campo dopo due mesi, si fa male contro il Bournemouth

Fermo ai box dall'8 ottobre, e dopo aver saltato i Mondiali, il laterale è tornato in campo contro il Bournemouth, ma si è infortunato al 53'.

Momento decisamente sfortunato per Reece James. L'esterno destro di proprietà del Chelsea - fuori per infortunio da ottobre - è tornato a riassaporare il campo nell'ultima sfida dell'anno solare che ha visto i Blues vincere per 2-0 contro il Bournemouth.

Il classe 1999, schierato con una maglia da titolare dal tecnico Graham Potter, è stato però costretto ad alzare nuovamente bandiera bianca proprio nel giorno del suo ritorno in campo.

L'inglese, infatti, si è infortunato dopo nemmeno un'ora di gioco lasciando il campo al 53', sostituito da Azpilicueta.

Dopo il guaio al ginocchio che l'ha costretto a saltare i Mondiali del Qatar, il calciatore nativo di Londra è costretto a fare i conti con un nuovo intoppo di natura fisica.

All'apparenza nulla di eccessivamente preoccupante, visto che il James ha sì lasciato il terreno di gioco visibilmente sconsolato, ma sulle sue gambe. Per lui - è proprio il caso di dirlo - un segmento finale di 2022 assolutamente da dimenticare.