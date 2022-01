Ihattaren in partenza: l'Utrecht sulle tracce dell'esterno juventino

Doveva essere la storia di un astro nascente, ma quella di Mohamed Ihattaren sembra diventata molto presto una carriera in cerca di autore.

L'esterno olandese, uscito dal settore giovanile del PSV Eindhoven, è stato acquistato dalla Juventus il 31 agosto 2021, a una manciata di ore dal gong che sancisce la fine del mercato estivo, versando quasi 2 milioni di euro nelle casse del club di Eredivisie.

Ihattaren è stato poi girato in prestito alla Sampdoria per accumulare minutaggio e ricoprire il ruolo di protagonista. A Genova però l'esterno offensivo ha trovato più difficoltà del previsto, anche per vicende di carattere personale che gli hanno fatto meditare il ritiro dal calcio.

Ora, però, l'occasione del riscatto per l'esterno arriva dal suo Paese natale. Secondo quanto appreso da GOAL, su di lui c'è l'interesse dell'Utrecht, che vorrebbe prelevarlo in prestito dalla Juventus fino al termine della stagione. Un'occasione che il classe 2002 potrebbe cogliere al volo, con il club olandese che gli darebbe la possibilità di tornare in patria e una nuova chance per far decollare la carriera sul rettangolo verde di gioco.