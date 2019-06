Idea De Laurentiis: annunciare James Rodriguez giovedì per offuscare la presentazione di Sarri alla Juventus

Secondo Repubblica De Laurentiis ha un obiettivo: annunciare James Rodriguez in concomitanza con la conferenza stampa di Sarri alla Juventus.

Il è molto attivo sul mercato per cercare di mettere a disposizione di Carlo Ancelotti una rosa ancor più competitiva che possa migliorare quanto fatto nella stagione appena trascorsa.

Come noto i partenopei sono molto vicini a piazzare un grosso colpo, ossia l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dal di James Rodriguez.

Secondo quanto riportato da Repubblica nelle intenzioni del presidente De Laurentiis c'è la voglia di fare un piccolo 'scacco' al suo ex allenatore, Maurizio Sarri.

Al patron campano piacerebbe infatti annunciare l'acquisto di Rodriguez in concomitanza con la conferenza stampa di presentazione del tecnico alla , prevista per giovedì alle ore 11.00.

In questo modo si tenterebbe di far passare il secondo piano quello che in questi giorni è stato l'argomento principale sui tavoli di tutte le testate giornalistiche italiane e non, mettendo i bastoni tra le ruote della Vecchia Signora con un altrettanto importante ufficialità di mercato.

Per poter raggiungere questo obiettivo sarà però necessario intensificare nelle prossime ore i contatti con il Real Madrid per definire del tutto l'operazione Rodriguez.