Calciomercato Napoli, James Rodriguez più vicino: trattativa in discesa

Prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro, James Rodriguez ha dato l'ok al Napoli: sono ore essenziali per il trasferimento.

Il colpo dell'estate azzurra è sempre più possibile. James Rodriguez al , grossi passi in avanti per il traferimento del giocatore colombiano alla corte di Ancelotti, allenatore con cui ha già lavorato in passato e desidererebbe riavere come mister nella prossima stagione.

Secondo Sky Sport, l'agente del giocatore Jorge Mendes, ovvero lo stesso di Cristiano Ronaldo, è a Madrid mandando avanti l'operazione dopo che ieri il Real ha aperto ad un posssibile prestito con diritto di riscatto per la formazione azzurra.

Il Napoli aspetta ora l'ok definitivo sulle condizioni del trasferimento di James Rodriguez: prestito oneroso (dieci milioni) con diritto di riscatto fissato a 30 milioni, ovvero una cifra ampiamente pagabile da Aurelio De Laurentiis, così da regalare ai propri tifosi un sogno che sta facendo parlare di sè oramai da diverse settimane.

Da canto suo James Rodriguez ha appunto dato l'ok per il suo trasferimento al Napoli, così da poter essere allenato nuovamente da Ancelotti. Trattativa in discesa e possibilità reali di vedere il giocatore colombiano, attualmente impegnato in Copa America, in , sotto il Vesuvio.

Nelle ultime due stagioni James Rodriguez ha fatto parte della rosa del , senza però venire riscattato dai bavaresi. La società tedesca ha infatti deciso su puntare altri giocatori e non investire 35 milioni di euro per confermarlo nuovamente sotto mister Kovac.

Anche la ha messo nel mirino James Rodriguez nelle ultime settimane, con tanto di chiamata da parte di Cristiano Ronaldo per portarlo in bianconero. Per ora la destinazione più plausibile sembra però essere quella azzurra, ai rivali per lo Scudetto 2020.