Icardi contro la sorella: "Anzichè perdere tempo su Twitter pensa a lavorare!"

Quello che sta vivendo Mauro Icardi è certamente il momento più difficile da quando veste la maglia dell’Inter. L’attaccante argentino, al quale nei giorni scorsi la società ha deciso di togliere la fascia di capitano e non convocato per il match con la Sampdoria, si è ritrovato al centro di un vortice di polemiche che rischiano seriamente di condizionare anche la sua permanenza a Milano.

Tra coloro che nel corso dell’ultima settimana più ha criticato Icardi e soprattutto la moglie Wanda Nara, c’è la sorella dello stesso giocatore. Ivana Icardi, dopo aver parlato di una “Cronaca di una morte annunciata” e aver contestato il modo in cui viene gestita la carriera dell’attaccante “Se fosse gestita da una persona seria, questo non sarebbe accaduto”, è tornata a farsi sentire su Twitter con un altro post.

“A me non interessa nulla dei soldi… rivoglio indietro mio fratello, mangiare l’asado, ridere, rivedere i miei nipoti, tutte quelle cose tipiche dei fratelli”.

Como esto no va a pasar, preocupate en ocupar tu tiempo qué desperdicias en tw con pavadas en TRABAJAR!!! Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. Acordate de ver a tus otros 6 hermanos tambien, ya que nunca pediste por ellos en tw. Chauu!!

Un messaggio che non è evidentemente passato inosservato e al quale lo stesso Icardi ha risposto in maniera immediata ed estremamente dura.

“Visto che questo non accadrà, preoccupati di occupare il tuo tempo lavorando, invece di sprecarlo su Twitter. Con le tue strategie non otterrai nulla. Ricordati anche di vedere gli altri tuoi 6 fratelli, visto che di loro non hai mai chiesto su Twitter. Ciao”.