Ibrahimovic lascia i Los Angeles Galaxy: adesso è ufficiale

Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità, adesso ci sono anche quelli: Zlatan Ibrahimovic lascia i Los Angeles Galaxy.

A confermarlo è stato lo stesso club statunitense attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Il presidente dei Galaxy, Chris Klein, ha congedato Ibrahimovic con un messaggio apparso sul sito del Club.

Il fuoriclasse svedese, il cui nome nelle ultime settimane è stato accostato a quello di diversi club italiani (, e su tutti), aveva di fatto anticipato l'addio attraverso un post pubblicato qualche minuto prima sul suo profilo Twitter.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr