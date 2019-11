Ibrahimovic può tornare in Italia: il Bologna la pista più concreta

Il Bologna continua a credere nel possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic. A muoversi per lo svedese è stato Mihajlovic in persona.

Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere uno dei grandissimi protagonisti della sessione invernale di calciomercato. Il contratto che lo lega ai Los Angeles Galaxy, scadrà infatti il prossimo 31 dicembre e questo vuol dire ovviamente che c’è la possibilità di piazzare il grande colpo a parametro zero.

Il nome del fuoriclasse svedese nelle ultime settimane è stato accostato a quello di diversi club italiani e secondo quanto riportato da Sky, la pista più concreta porta al .

Nell’ultimo periodo ci sono stati contatti seri in tal senso e a muoversi più che la società felsinea è stato Sinisa Mihajlovic in persona. Il Bologna ci crede e comunque da parte di Ibrahimovic non c’è stata una chiusura al trasferimento all’ombra delle Due Torri.

Fondamentale sarà ovviamente la volontà del giocatore. I Los Angeles Galaxy sembrano infatti pronti a fargli una nuova offerta e quindi bisognerà capire se Ibra è più tentato da una permanenza negli , da un ritorno in Europa o se sta eventualmente pensando al ritiro.

Meno concreta sarebbe invece la strada che porta al , visto che, nonostante le voci delle ultime settimane, non ci sarebbero stati veri e propri contatti.

Ibrahimovic, 38 anni, è reduce da una stagione in da 31 goal in altrettante partite.