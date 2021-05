Ibrahimovic, lungo stop: stagione finita e addio Europei

Ibrahimovic non giocherà le ultime due gare di Serie A, ma sarà costretto a dire addio anche al torneo continentale: lo annuncia la Svezia.

Zlatan Ibrahimovic saluta gli Europei. La visita di controllo nella giornata di sabato, ha infatti, portato ad un quadro peggiore di quanto ci si aspettasse. Non tre settimane di stop, ma bensì il doppio. Sei. Tradotto, addio alla partecipazione del torneo con la maglia della Svezia.

Idag har Zlatan meddelat Janne Andersson att hans skada stoppar honom från att medverka i EM i sommar.



Krya på dig Zlatan, vi hoppas att få se dig på fotbollsplanen snart igen! — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 15, 2021

A comunicare l'entità dell'infortunio era stato lo stesso Milan con un bollettino post controllo:

"AC Milan comunica che oggi Zlatan Ibrahimović è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan. Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane".

Un duro colpo per Ibrahimovic, tornato a far parte della Nazionale svedese dopo anni di assenza proprio in previsione degli Europei itineranti previsti a giugno 2021, dopo lo slittamento di un anno causato come ovvio dalla pandemia di coronavirus.

Gli Europei inizieranno come noto l'11 giugno con il match inaugurale tra Italia e Turchia, mentre la Svezia di Ibrahimovic scenderà in campo il 14 contro la Spagna. Ibrahimovic non sarebbe stato disponibile nè contro la Roja, nè per il secondo turno contro la Slovacchia.

Appariva improbabile anche la sua presenza per la terza sfida contro la Polonia, ma le sei settimane scadevano proprio in tale periodo di tempo. I dubbi sull'eventuale convocazione per un ritorno in campo negli ottavi, sono stati spazzati via dalla stessa federazione svedese.

Viste le condizioni di Ibrahimovic, non era da escludere una mancata convocazione all'improvviso per Ibrahimovic, che negli ultimi anni non ha fatto parte della rappresentativa, comunque distintasi tra qualificazioni europee e mondiali, nonchè in Nations League.

Considerando questo stop, Ibrahimovic sarebbe stato comunque a disposizione per gli eventuali ottavi di finale, ma in ogni caso non al meglio. L'attaccante del Milan è stato così costretto a salutare gli Europei, come evidenziato dal profilo ufficiale twitter della Nazionale svedese:

"Oggi, Zlatan ha informato Janne Andersson che il suo infortunio gli impedirà di partecipare ai Campionati Europei di questa estate. Riprenditi Zlatan, speriamo di rivederti presto su un campo da calcio".

A quarant'anni, resta da capire se Ibrahimovic prenderà parte all'eventuale Mondiale qatariota del 2022. Impossibile dirlo ora: servirà attendere il corso degli eventi.