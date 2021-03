Infortunio Ibrahimovic: quando torna e quante partite salta

Quando torna Ibrahimovic dall'infortunio? Quante partite salta? Ecco tutte le risposte dopo l'ultimo ko dello svedese.

Proprio nel momento in cui tutti si preoccupavano per Sanremo, ecco che è arrivata una notizia peggiore per i tifosi del Milan: Zlatan Ibrahimovic si è infortunato.

Il problema muscolare accusato contro la Roma e che lo ha costretto a lasciare il campo nel secondo tempo si è rivelato infatti piuttosto grave. Ibra ha infatti riportato una lesione all'adduttore e per questo tipo di infortunio i tempi di recupero vanno dai 15 ai 20 giorni.

Una batosta non di poco conto per il Milan in un momento cruciale della stagione, tra il testa a testa con l'Inter in campionato e gli impegni in Europa League.

QUANDO TORNA IBRAHIMOVIC

Innazitutto Ibrahimovic dovrà stare a riposo per 10 giorni, dopo di che verrano effettuati nuovi esami per valutare l'evoluzione dell'infortunio. Come detto ci vorranno almeno due settimane per far sì che possa tornare in campo, dunque la data di rientro più realistica potrebbe essere il 21 marzo, prima della sosta per le nazionali, quando il Milan affronterà la Fiorentina.

QUANTE PARTITE SALTA IBRAHIMOVIC

Considerando il 21 marzo come data per il possibile ritorno in campo, Ibrahimovic salterà in tutto cinque partite: tre di campionato contro Udinese, Verona e Napoli più le due degli ottavi di Europa League contro il Manchester United. Cinque partite senza Ibra, prima di Fiorentina-Milan del prossimo 21 marzo. L'ipotesi al momento è questa ma con Ibra, si sa, i tempi di recupero vengono spesso ridotti.