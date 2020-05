I giocatori della Juventus già rientrati dall'estero

Nelle ultime ore Cristiano Ronaldo, Szczesny e De Ligt sono ritornati a Torino. In arrivo anche i tre brasiliani. La Juventus è pronta a ripartire.

Dopo il via libera dato dal Viminale, e in attesa di fare sul serio, la ha riaperto le porte della Continassa per quanto concerne gli allenamenti individuali. I calciatori rimasti in durante l'emergenza legata al COVID-19, infatti, hanno riacceso i motori con delle sedute ad personam.

In attesa del 18 maggio, ovvero quando - seguendo determinate regole - potranno riprendere le esercitazioni a mini-gruppi. In attesa, soprattutto, di novità legate alla ripresa della serie A.

Occhi puntati sui calciatori di rientro dall'estero che, una volta nuovamente a , dovranno obbligatoriamente conseguire un isolamento di 14 giorni seguendo le normative italiane. E' stato ad esempio il caso di Pjanic che, avendo smaltito la quarantena, ha ripreso a frequentare il quartier generale bianconero. In giornata, inoltre, è tornato anche Matuidi accompagnato dalla famiglia

Altre squadre

Ed è il caso di Cristiano Ronaldo, Szczesny e De Ligt, rientrati sotto la Mole e adesso, appunto, alle prese con le rispettive due settimane di separatezza. Parallelamente, a ore, sbarcheranno sotto la Mole anche i brasiliani: Alex Sandro, Douglas Costa e Danilo. In volo - tutti assieme - con un jet privato.

In settimana, dunque, il quadro generale verrà chiuso da Rabiot, Khedira e Higuain. Quest'ultimo volato in per assistere la mamma malata.