La Juventus blinda Huijsen: a giorni l’annuncio del rinnovo

Il centrale olandese venerdì spegnerà 18 candeline e c’è già il regalo pronto: il prolungamento con la Vecchia Signora.

Fresca di sconfitta contro il Vicenza nella finale di Coppa Italia Serie C, la Next Gen può consolarsi valutando il percorso fin qui proposto. I ragazzi di Massimo Brambilla, infatti, non sono riusciti a portare a casa il trofeo ma al tempo stesso hanno sfornato due prestazioni di livello.

Insomma, crescono le individualità. E spiccano, eccome, i contributi di Dean Huijsen. Classe 2005, il centrale olandese venerdì spegnerà 18 candeline. E il regalo è già pronto, ovvero il rinnovo pluriennale con la Juventus. Tutto ormai definito, per un prolungamento che complessivamente dovrebbe essere di quattro stagioni. Per farla breve, manca solo l’annuncio, che arriverà a giorni.

Un’intuizione geniale dello scouting manager Matteo Tognozzi, e spalleggiata dal sapere di Giovanni Manna, sfociata nella creazione a tutti gli effetti di un patrimonio tecnico. In quanto, considerando la componente anagrafica, Huijsen ha tutto – ma proprio tutto – per sognare in grande.

Ragion per cui, sebbene sia un argomento da definire non nel breve termine, l’ex Malaga potrebbe effettuare il prossimo pre-season alla corte della prima squadra. D’altra parte, Max Allegri nella pausa invernale ha avuto modo di approfondire l’argomento, concedendo a Huijsen una maglia da titolare nell’amichevole contro il Rijeka.

Una chance ben sfruttata dal ragazzo, ma in difficoltà, spesso e volentieri in bello stile. In definitiva, un predestinato a tutti gli effetti, che nel corso dei mesi ha attirato su di sé sirene importanti. Ogni riferimento al Barcellona è puramente voluto. Nulla da fare per i blaugrana, alla Continassa con tempestività sono riusciti a evitare brutte sorprese. E che fumata bianconera sia…