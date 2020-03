Higuain torna in Argentina: lascia la quarantena per andare dalla mamma malata

Gonzalo Higuain, informando la Juventus, ha lasciato Torino nella notte per raggiungere la mamma malata.

Gonzalo Higuain, nella notte, ha lasciato per raggiungere l' . Uno spostamento avvenuto informando la , basato anche dal tampone negativo al COVID-19 a cui s'è sottoposto il Pipita nelle ultime ore.

Secondo quando filtra da fonti vicine all'ambiente bianconero, un volo legato alle condizioni della mamma gravemente malata raggiunta attraverso uno spostamento laborioso: prima in , poi in , infine il rientro in Sudamerica.

Secondo la ricostruzione di 'Repubblica', Higuain - in isolamento volontario dopo il caso di positività di Daniele Rugani al coronavirus - si sarebbe presentato all'aeroporto di Torino Caselle con una certificazione medica che dichiarava come fosse negativo al coronavirus, atteso da un jet privato in pista.

Dunque, gli agenti della Polaria, impegnati meticolosamente a verificare le autorizzazioni atte a lasciare l' , non avrebbero potuto fare altro che autorizzare il volo.

Gli agenti, inoltre, avrebbero anche contattato il club bianconero per capire se le certificazioni presentate fossero vere.