Higuain segna e gioca bene, Sarri: “Ha un atteggiamento molto positivo"

Maurizio Sarri commenta la prestazione di Higuain contro il Tottenham: “Rispetto ai compagni ha meno inattività, ma sta lavorando bene”.

Non è iniziata propriamente nel migliore dei modi la stagione della . La compagine bianconera, nella sua prima uscita estiva, è stata infatti battuta in un match dell’International Champions Cup dal vicecampione d’Europa.

Per Maurizio Sarri, al debutto sulla panchina dei campioni d’ , le buone indicazioni non sono comunque mancate e tra esse c’è certamente anche la prestazione di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, di ritorno dopo i prestiti al e al e dato da molti come sicuro partente, non solo ha giocato bene, ma ha anche messo a segno la rete che è valsa il momentaneo 1-1.

Sarri, parlando dopo il triplice fischio finale, non ha lesinato complimenti nei confronti del Pipita.

“L’atteggiamento è l’aspetto positivo. Si sta allenato bene e contro il Tottenham ha fatto bene. E’ vero che ha dalla sua meno inattività rispetto ai compagni, visto che nella scorsa stagione ha giocato partite importanti fino a fine maggio, mentre la non aveva più nulla da chiedere all’annata e sta beneficiando di questa cosa, ma al di là del goal e della prestazione è l’atteggiamento in allenamento che è molto positivo”.

Il tecnico bianconero ha parlato anche di calciomercato.

“Io non voglio occuparmene, la mia visione è diversa rispetto a chi è addetto a farlo. Abbiamo una rosa ampia in certe aree e ristretta in altre. Ho sette giocatori a infortunati ed altri cinque che devono ancora tornare. Qualcuno arriverà ancora, ma certamente altri andranno via”.

Infine un accenno a Cristiano Ronaldo.