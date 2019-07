Juventus-Tottenham 2-3: Kane decide la gara con un goal da centrocampo

Vittoria del Tottenham contro la Juventus in ICC: a decidere la gara è un super goal di Kane. Debutto per Rabiot, Demiral e De Ligt nei bianconeri.

Nella gara d'esordio di Maurizio Sarri sulla panchina della , i bianconeri perdono 2-3 contro il nell' International Champions Cup. A decidere l'incontro in scena al National Stadium di Singapore è l'eurogoal di Kane all'ultimo respiro.

Tra i più attesi in campo Gianluigi Buffon, tornato a difendere i pali della Vecchia Signora 489 giorni dopo. Nel mezzo l'esperienza di un anno al . L'ex capitano è subito titolare e chiamato in causa alla mezz'ora, quando è bravo a chiudere la porta sul diagonale basso di Parrott. La respinta finisce però sui piedi di Lamela che, da due passi, porta in vantaggio gli Spurs.

Più avanti di condizione, visto che la Premier League inizierà il prossimo 8 agosto, è il Tottenham a dominare l'intero primo tempo. La difesa della Juventus appare infatti in continua difficoltà sulle iniziative di Lamela e Son, che in avvio di gara trova anche l'esterno del palo. A dare una scossa ai bianconeri ci prova Cristiano Ronaldo, poco preciso però negli ultimi venti metri.

In avvio di ripresa Sarri fa poi debuttare sia Rabiot che Demiral, due degli acquisti estivi della Juventus. Insieme a loro fa il suo ingresso in campo anche Higuain, che trova subito il pareggio per i bianconeri. A ribaltare poi il risultato ci pensa il solito Cristiano Ronaldo.

Vantaggio che dura però solo una manciata di minuti, quanto basta a Lucas Moura per trovare il 2-2 su assist di Ndombele, al debutto in maglia Tottenham. Così come De Ligt. L'olandese prende infatti il posto di Bonucci, indossando per la prima volta la maglia biaconera.

A decidere la gara è poi un eurogoal di Kane da centrocampo. Visto Szczesny fuori dai pali, la punta inglese trafigge il portiere bianconero con un tiro dalla lunga distanza, rendendo così amara la prima di Sarri sulla panchina della Juventus.

IL TABELLINO

JUVENTUS-TOTTENHAM 2-3

Marcatori: 31' Lamela, 56' Higuain, 60' Ronaldo, 66' Lucas Moura, 93' Kane

JUVENTUS (4-3-3): Buffon (46' Szczesny); Cancelo, Rugani (46' Demiral), Bonucci (63' De Ligt), De Sciglio; Emre Can (46' Rabiot), Pjanic (76' Muratore), Matuidi (76' Kastanos); Bernardeschi, Mandzukic (46' Higuain), Ronaldo (63' Pereira).

TOTTENHAM (4-2-3-1): Gazzaniga; Walker-Peters (72' Marsh), Alderweireld (46' Foyth), Tanganga (46' Vertonghen), Georgiou (72' White); Winks (64' Roles), Skipp (90' Bowden); Lamela (64' Ndombele), Dele Alli (46' Sissoko), Son (46' Lucas Moura); Parrott (46' Kane).

Arbitro: Ahmad A'Qashah

Ammoniti: Parrott (T)

Espulsi: Nessuno