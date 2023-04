Aguero spiazza tutti in diretta su Twitch: "Higuain giocherà la Kings League"

Conclusa la prima edizione della competizione creata da Piqué, "El Kun" annuncia l'arrivo del "Pipita": "Giocherà una gara".

L'ultima partita di Gonzalo Higuain risale al 18 ottobre, quando con l'Inter Miami perde la gara dei Playoff di MLS contro il New York City, ritirandosi dal calcio giocato a 35 anni.

I suoi goal rimangono indimenticabili: ha segnato praticamente dappertutto, con la parentesi italiana, tra Napoli e Juventus, che ha caratterizzato uno dei punti più alti della sua intera carriera. Ecco, "El Pipita" potrebbe tornare in campo.

Anche se, poi, in un campo diverso: più piccolo, ma non meno importante, a giudicare dai 90mila che hanno occupato le tribune del Camp Nou per la Final Four. Higuain giocherà in Kings League.

Si è da poco conclusa la prima edizione del torneo creato da Gerard Piqué, insieme allo streamer spagnolo Ibai, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del "Kun" Sergio Aguero, tornato protagonista dopo il ritiro forzato avvenuto nel 2021.

Ecco: proprio il "Kun", intervenuto in una live con Ibai, ha annunciato l'arrivo del "Pipita" nella competizione di Piqué, che ha già accolto, tra gli altri, Ronaldinho.

"L'unico che mi ha confermato la sua presenza per ora è il 'Pipa' Higuain".

Farà parte della Kunisports, la squadra di Aguero, anche se solo per una partita: tanto basta per infiammare la chat su Twitch.

"Non sappiamo che giorno, ma ha confermato: giocherà una giornata".

Non resta che attendere l'ennesimo spunto della rivoluzione portata avanti dalla Kings League: qualcosa di mai visto prima, ma spettacolare.