Il fenomeno Kings League riempie il Camp Nou: 90 mila spettatori per la Final Four

Il torneo organizzato da Gerard Piqué volge al termine con l'ultimo atto giocato in casa del Barcellona: spettacolo inedito.

Semplicemente senza precedenti: perché vedere il Camp Nou tutto esaurito non è una faccenda inedita, nella storia del calcio. Per delle gare di "calcio a 7" però no: questa sì. Questa è una cosa mai vista.

Gerard Piqué ci è riuscito: ha vinto la sua scommessa, il suo progetto ha funzionato. La Kings League, il torneo organizzato insieme allo streamer Ibai, con la partecipazione di protagonisti importantissimi come il "Kun Sergio Aguero, ha riempito lo stadio del Barcellona.

Per una Finale Four: anzi. "La" Final Four: biglietti venduti da settimane, più di cinque ore di streaming su Twitch. Un fenomeno d'intrattenimento.

Le immagini che arrivano dal Camp Nou, poi, sono spettacolari: fuochi d'artificio, show prima e dopo le gare, con campo ridotto ed effetti speciali con 90mila presenti.

E non è finita qui: perché questa è stata solo la prima stagione. A margine della live ha fatto la sua apparizione anche Neymar, che in un video ha "sceneggiato" il rapimento di Piqué, reclamando una sua squadra nella Kings League.

In futuro ci sarà ancora modo di discutere di una delle competizioni più interessanti del pianeta: come anno d'esordio, però, non è per niente da buttare.