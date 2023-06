Havertz all'Arsenal, è fatta: al Chelsea vanno 75 milioni di euro

Altra cessione per il Chelsea, che ha trovato l'accordo con l'Arsenal per Kai Havertz: il tedesco lascia i Blues dopo tre anni. Ufficialità in arrivo.

Il tocco vincente a superare Ederson, quello che nel 2021 ha consegnato al Chelsea la sua seconda Champions League, è il passato. Presente e futuro raccontano che Kai Havertz è pronto a cambiare sponda del Tamigi: ben presto diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell'Arsenal. Tutto fatto per l'approdo dell'ex Leverkusen all'Emirates Stadium: i Gunners si sono accordati con il Chelsea al termine di lunghe settimane di trattative, trovando infine l'intesa sulla base di 65 milioni di sterline (60 di parte fissa, altre 5 di bonus), ovvero 75 milioni di euro circa. L'ufficialità dell'operazione arriverà presto, prestissimo: molto probabilmente già questa settimana. Il tempo di fissare ed effettuare le visite mediche, quindi di firmare il contratto che legherà Havertz all'Arsenal. Havertz aveva dato la propria parola all'Arsenal fin dall'inizio. Al tedesco erano state avvicinate il Bayern Monaco e il Real Madrid, entrambe bisognose di un attaccante, ma alla fine, come detto, il suo destino sarà ancora una volta Londra. Con un'altra maglia, però. Arrivato al Chelsea dal Bayer Leverkusen nell'estate del 2020, Havertz ha disputato tre stagioni in chiaroscuro con i Blues. Venendo impiegato sia da trequartista che da prima punta, non riuscendo mai a scollinare la doppia cifra ma, come detto, decidendo una finale di Champions League. Per quanto riguarda il Chelsea, invece, la cessione di Havertz è solo l'ennesima in questi giorni di fuoco: negli scorsi giorni se ne sono andati, tutti in Arabia Saudita, anche i vari Mendy, Koulibaly, Ziyech e Kanté, oltre a Kovacic, preso dal Manchester City.

