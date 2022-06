Haller vicino al Borussia Dortmund: può diventare l'erede di Haaland

Borussia Dortmund a caccia dell'erede di Haaland: Haller è il prescelto, trattativa per raggiungere l'intesa economica con l'Ajax.

Ceduto Erling Haaland al Manchester City, per il Borussia Dortmund è tempo di trovare un degno sostituto: già ufficiale da tempo Karim Adeyemi che, soprattutto per caratteristiche fisiche, non può essere paragonato al norvegese.

La scelta del club della Ruhr sembra essersi concentrata sull'Eredivisie, col profilo di Sebastien Haller a scaldare i cuori dei dirigenti gialloneri, come riferito da 'BILD'.

Il bomber dell'Ajax è la prima scelta per il reparto avanzato e, sempre secondo quanto rivelato dal portale tedesco, sono in corso i colloqui per raggiungere la quadra economica che conferirebbe all'affare la fumata bianca.

Al momento pare esserci una leggera discrepanza tra domanda e offerta: l'Ajax chiederebbe almeno 38 milioni più bonus, il Borussia Dortmund non vorrebbe spingersi oltre i 33 più bonus.

Qualche milione di differenza separerebbe dunque Haller dal Borussia Dortmund e dal ritorno in Bundesliga, campionato che lo ha visto protagonista dal 2017 al 2019 con la maglia dell'Eintracht.