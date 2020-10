La clausola di Haaland: la scelta del Dortmund contro la propria politica

Per politica interna il Dortmund ha deciso di non accettare clausole nei contratti dei propri giocatori. Con Haaland, però, ha fatto un'eccezione.

Da quando ha indossato per la prima volta la maglia del , Erling Haaland è stato come un tornado. Una macchina da goal che nel 2020 ha prodotto 27 goal in 29 partite, che fa più notizia quando rimane a digiuno piuttosto che quando la porta la trova. Vent'anni e un impatto che in pochi si immaginavano, per quanto i numeri col fossero fuori dal normale. Tanto che non si è mai davvero scatenata un'asta per portarlo via dall' . E il lo ha acquistato a prezzo di saldo, secondo quanto riportavano i giornali tedeschi nello scorso gennaio: una ventina di milioni complessivi per il cartellino, più indennizzi e commissioni varie. Chiamarlo affare sembra quasi riduttivo. Anche se sembrano esserci delle condizioni non del tutto favorevoli ai gialloneri.

Nello scorso gennaio, 'Sport Bild' ha parlato di una clausola da 75 milioni di euro inserita nel contratto fino al 30 giugno 2024 che Haaland ha firmato con il club della Renania Settentrionale-Vestfalia. Un prezzo estremamente basso, se paragonato alle valutazioni sul mercato internazionale e soprattutto al suo rendimento di quasi un goal a partita dall'estate 2019 ad oggi. Ovvero, da quando si è messo in luce segnando nove goal in una partita al Mondiale Under 20 ed è diventato un titolare al Salisburgo.

Secondo il giornale tedesco, l'entourage dell'attaccante norvegese spingeva per fissare la clausola anche a meno, sui 50-60 milioni. Il Dortmund l'avrebbe poi spinta fino ai 75. Rompendo, comunque, una prassi che era stata stabilita internamente: no alle clausole nei contratti delle star. Comprensibile, soprattutto dopo gli scippi di Nuri Sahin (per 10 milioni al nel 2011) e di Mario Götze (per 37 milioni al nel 2013). Per Haaland potrebbero aver fatto un'eccezione. Anche se Michael Zorc, direttore sportivo del club, non si è mai sbilanciato. La politica del club è quella di non diffondere i dettagli contrattuali.

"Non diffonderemo pubblicamente i dettagli del contratto, ma Erling giocherà a lungo con noi".

Dall' sono arrivate conferme sul fatto che clausola sarebbe sì presente, ma valida soltanto a partire dal 2022. Insomma, sul fatto che il BVB può dormire sonni tranquilli per almeno un altro paio d'anni. Mentre in giro per il mondo le prime pagine si riempiono con il suo nome, non solo per i goal ma anche per l'interesse dei top club. Come il , un grande classico, oppure secondo 'Marca' il Real Madrid. Due tra tanti, in ogni caso.

La clausola renderebbe complicata un'eventuale trattativa che, di per sé, potrebbe essere quasi impossibile. Perché negli ultimi anni il Borussia Dortmund ha sì venduto tanto, ma lo ha fatto sempre alle proprie condizioni. Di esempi è pieno. Aubameyang è andato all' per 60 milioni dopo un lungo braccio di ferro tra giocatore e club. Ousmane Dembelé è andato al soltanto quando i blaugrana hanno presentato i 105 milioni di euro (più numerosi bonus) richiesti dal Borussia. E Jadon Sancho non è andato al Manchester United in estate perché i Red Devils non hanno presentato i 120 milioni richiesti entro il 10 agosto, rinnovando anche per un anno. O alle condizioni del Dortmund, o nulla.

Per Haaland, però, anche gli inflessibili Zorc e Watzke hanno dovuto fare uno strappo alla regola. Una scelta probabilmente dettata dal fatto che tutti in società si fossero accorti di quanto Erling Haaland fosse speciale. E di quanto il suo acquisto potesse essere determinante per l'oggi, oltre che per il domani.