Gosens all’Inter: cosa cambia e cosa fare al Fantacalcio

Anche l’Inter si è ritagliata un posto tra le grandi protagoniste della sessione invernale di calciomercato. Lo ha fatto assicurandosi uno degli esterni più forti in assoluto del campionato di Serie A: Robin Gosens.

L’approdo del calciatore tedesco a Milano garantirà a Simone Inzaghi tanta forza e tanta qualità in più a sinistra e, a tutto questo, potrebbero essere aggiunti anche una buona dose di assist e goal che, in termini puramente fantacalcistici, si traducono ovviamente in bonus preziosi.

Gosens è un esterno completo capace di farsi sentire sia in fase di ripiegamento che in fase offensiva e, da quest’ultimo punto di vista, i numeri non mentono: nello scorso campionato è riuscito ad andare in doppia cifra segnando ben undici reti.

E’ questo uno dei motivi che lo rende uno dei giocatori più amati in assoluto dai fantallenatori: un difensore che garantisce una così elevata mole di bonus è ‘merce rarissima’ in Serie A.

Il trasferimento di Gosens all’Inter avrà per forza di cose ripercussioni anche sul fantacalcio e non potrebbe essere altrimenti viste le sue grandi qualità.

GOSENS ALL’INTER: COSA CAMBIA AL FANTACALCIO

Il primo grande punto interrogativo è legato alle condizioni del giocatore. Gosens non scende in campo in campionato dallo scorso 25 settembre, da quando cioè è stato tra i protagonisti, ironia della sorte, di una sfida tra Inter e Atalanta valida per il sesto turno di Serie A.

Da allora è stato costretto ai box da una lesione del bicipite femorale della coscia destra, alla quale è poi seguita una ricaduta nel mese di novembre. L’esterno tedesco è quindi reduce da un lungo stop e, con ogni probabilità, non tornerà a disposizione prima di Inter-Sassuolo in programma il prossimo 20 febbraio.

Per vederlo a pieno regime e titolare inamovibile servirà poi forse ancora più tempo. L’Inter infatti a sinistra può già contare su uno dei migliori esterni del torneo ovvero Ivan Perisic. Se si considera poi anche la presenza nella rosa nerazzurra di Dimarco, ovvero un elemento che più giocare sia da terzo di difesa che da esterno alto a sinistra, ecco che Inzaghi potrebbe pensare di recuperarlo senza forzare troppo i tempi.

La sensazione è comunque quella che, visti i tanti impegni, Gosens quanto meno si alternerà con Perisic nei suoi primissimi mesi all’ombra del Duomo, prima di diventare il padrone della fascia sinistra. Fondamentale, da questo punto di vista, potrebbe essere anche la decisione proprio di Perisic di prolungare o meno con l’Inter.

Un altro discorso riguarda invece la collocazione tattica. Simone Inzaghi schiera la sua Inter con un 3-5-2 che forse richiede un maggior dispendio di energie ai suoi esterni rispetto a quelli dell’Atalanta di Gasperini. Questo potrebbe voler dire fondamentalmente più ripiegamenti difensivi per Gosens e tradursi in più turnover e qualcosina in meno in termini di brillantezza al momento di concludere.

Gosens quindi, a causa dell’infortunio dal quale sta recuperando, ma anche di una concorrenza più nutrita rispetto a quella che aveva all’Atalanta ed un nuovo modulo, potrebbe non essere un titolare inamovibile nei prossimi mesi.

COSA FARE CON GOSENS AL FANTACALCIO

Essendo forse il giocatore più ambito nel suo ruolo, è difficile pensare che sia ancora libero per l’asta di riparazione. Nel caso in cui tuttavia qualcuno abbia deciso di ’tagliarlo’ a causa del lungo stop, si può puntare ad un grande affare a cifre decisamente più basse rispetto a quelle che circolavano la scorsa estate.

Al momento Gosens è un giocatore che va aspettato e al rientro non potrà essere considerato subito un intoccabile. Certo all’Inter avrà la possibilità di competere ai livelli più alti e di lottare per lo Scudetto e questo vorrebbe dire che al rientro avrà voglia di ’spaccare il mondo’.

L'articolo prosegue qui sotto

Chi lo ha già in rosa è giusto che continui a tenerlo, visto che lo ha aspettato così a lungo, mentre a fare uno sforzo per assicurarselo potrebbero essere soprattutto quei fantallenatori che hanno già Perisic in rosa.