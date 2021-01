Atalanta, Gasperini torna sull'esclusione di Gomez: "Non si è adattato"

Il tecnico nerazzurro a margine della vittoria sul Benevento spiega il caso Papu: "Ho fatto una scelta tecnica per aiutare Freuler e de Roon".

L' continua a volare a suon di goal. Con o senza il Papu Gomez. Come aveva annunciato Gasperini dopo la sconfitta contro il , quest'anno è un'Atalanta diversa, che non riesce più a reggere i ritmi di prima. Ma che si è modificata ancora. Senza cambiare risultati.

Il tecnico nerazzurro ne ha parlato dopo l'1-4 sul campo del , spiegando a 'Sky Sport' che proprio questo cambiamento è stato il motivo per cui Gomez è stato escluso dai piani tecnici in favore di Pessina e Malinovskyi.

“Gomez è fuori perché il centrocampo soffriva molto. L’avevo già fatto in passato. La scelta è stata tecnica e non è stata accettata, non si è adattato. Purtroppo dovevo aiutare la squadra perché non reggevamo quel gioco, così ho deciso di aiutare de Roon e Freuler con questa scelta, perché c’era bisogno di cambiare qualcosa”.

Pessina è stato titolare in tutte le ultime otto partite giocate, ovvero da quando il Papu non gioca più dal primo minuto. In quest'arco di gare, gli orobici hanno vinto sei partite e pareggiato due volte. La nuova atalanta funziona. Con o senza Papu.