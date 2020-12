Gomez studia il futuro: addio all'Atalanta sempre più probabile, vuole stare in Europa

O a Bergamo da protagonista o in un altro top club internazionale, ma in Europa: il Papu ha chiare le idee sul suo futuro.

Tra Alejandro Gomez e l' tira sempre più aria d'addio. Dopo il post su Instagram nella mattinata di ieri, peraltro nel giorno del sorteggio degli ottavi di finale di Champioins League, una separazione a gennaio prende sempre più piede.

Come spiega 'La Gazzetta dello Sport', la frattura sembra essere insanabile e la sensazione è che il "o io o lui" con Gasperini veda appunto prevalere quest'ultimo. Così, il Papu studia e riflette sul suo futuro.

L'argentino ha ancora due anni e mezzo di contratto con l'Atalanta, forte di un rinnovo fino al 2023 firmato di recente. Vorrebbe però chiedere alla società di poter partire gratis, anche per potersi garantire più scelta.

Altre squadre

Una decisione definitiva non è ancora stata presa. Ciò che è certo è che il Papu, in ogni caso, non vuole perdere il proprio ruolo di attore protagonista, soprattutto in chiave Copa America: quest'estate vuole far parte della spedizione Albiceleste.

I club alla finestra non sembrano mancare: ci sarebbero , e per la , ma anche il , con un 'agente' di lusso: Angel Di Maria, connazionale e compagno nella Selecciòn del Papu.

La palla ora passa alle società, Atalanta in primis, che potrebbe dover prendere presto una decisione. Non sembra esclusa al momento neanche una permanenza, ma il Papu vuole essere protagonista. Ed è tutto da vedere se e quanto potrà ancora esserlo.