Da golden boy della Juventus a 'meteora': la parabola di Paolucci

Michele Paolucci detiene il record di miglior marcatore della storia del settore giovanile della Juventus: una promessa, però, disattesa.

Ancora oggi, chi ha visto giocare Michele Paolucci nelle giovanili della , non si spiega come sia potuto accadere. Cosa? Che l'attaccante di Recanati, classe 1986, non sia riuscito a fare Carriera. C, volutamente, maiuscola.

Eppure i numeri restano, eccome: 184 goal tra le fila delle giovanili bianconere, record difficilmente superabile nel futuro. Perché, senza tanti giri di parole, il bomber marchigiano s'è divertito a giganteggiare, sognando in grande e da grande.

E le moderate soddisfazioni sotto la Mole, comunque, non sono mancate: la vittoria del campionato Berretti nel 2003-2004, il successo tricolore con la Primavera nella stagione 2005-2006, la sconfitta in finale nel Torneo di Viareggio nel 2006.

Altre squadre

Un percorso netto, all'insegna dell'apprendistato, culminato nelle classiche tappe gavetta alla ricerca della consacrazione graduale. Partendo da , piazza in cui Paolucci esordisce in il 10 settembre 2006 nella sconfitta esterna contro l' per 3-1. Al termine di quell'annata, Michele collezionerà 6 reti in 32 presenze.

Dopodiché, semaforo verde a un lungo girovagare per il Belpaese: , Atalanta, Catania, Siena e il ritorno alla , nella sessione di riparazione del 2010.

Ancora proprietaria del suo cartellino, falcidiata dagli infortuni, Madama decide di riportare - questa volta tra i grandi - Paolucci nel capoluogo piemontese, concededogli una maglia da titolare due giorni dopo il suo ritorno in trasferta contro il . A fare coppia, con lui, un certo Alex Del Piero. Un sogno che si avvera. Parzialmente.

Il capitolo bis non propone gioie personali in 4 gettoni, motivo per cui i dirigenti bianconeri optano per intraprendere nuovamente la strada della separazione: Siena, , Vicenza. Poi, la fine: nel giugno del 2011 il Siena riscatta l'altra metà del cartellino di Paolucci dalla Juve, mettendo così la parola fine a una storia d'amore che, secondo le premesse, sarebbe dovuta sfociare in un tutt'altro epilogo.

C'è anche tempo per un'esperienza in Romania, tra le fila del Petrolul Ploiest. Ma l' manca e allora ecco le avventure con Catania, Ancona e Monopoli. Per poi andare nuovamente all'estero, a Malta, a difendere i colori del Floriana. Finita qua? Neanche per scherzo: Tarxien Rainbows, sempre a Malta. Poi, lo scorso lo luglio, la firma con i canadesi del Valour. E a 34 anni, forse, va bene così. Nel bagaglio: 17 reti in Serie A. Con qualche rimpianto di troppo.