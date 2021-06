I goal di Sterling, il ritrovato Kane e la difesa: è un'Inghilterra in crescita

L’Inghilterra si candida come una delle favorite per la vittoria finale di Euro 2020: Sterling decisivo, ma tutta la squadra è in crescita.

Ci sarà anche l’Inghilterra tra le ‘magnifiche otto’ che si contenderanno un pass per le semifinali di Euro 2020. La Nazionale guidata da Gareth Southgate ha infatti superato l’ostacolo Germania negli ottavi di finale della massima competizione continentale, mandando tra l’altro un chiaro messaggio alle rivali ancora in corsa per il titolo.

Quella dei ‘Tre Leoni’ è una squadra che non solo ha dato una buona dimostrazione di forza, ma ha dimostrato di essere in crescita e di poter contare su elementi che proprio nel corso del torneo stanno ritrovando la loro condizione migliore.

E’ il caso di Raheem Sterling che, dopo un’annata condita da tanti alti e bassi e molta panchina al City, a Euro 2020 si sta riscoprendo grandissimo protagonista.

Per lui sono già tre i goal nella competizione (contro Croazia, Repubblica Ceca e Germania) che tra l’altro gli sono valsi un record: è infatti solo il secondo giocatore della Nazionale inglese, dopo Lineker ai Mondiali del 1986, ad avere segnato tutti e tre i primi goal della sua squadra in una grande competizione continentale.

Sterling si sta rivelando una vera a propria arma in più, oltre che un giocatore capace di esprimersi al meglio proprio in Nazionale. I numeri da questo punto di vista non mentono: sono ben 15 le sue reti nelle ultime 20 uscite con la maglia dell’Inghilterra. Cifre da bomber vero, oltre che da autentico trascinatore. Ma c’è di più.

Contro la Germania, i ‘Tre Leoni’ hanno ritrovato anche i goal del loro uomo di punta: Harry Kane. E’ stata la stella del Tottenham, sin qui in ombra nel torneo, a siglare la marcatura del 2-0 che ha mandato definitivamente in archivio la gara.

Per il bomber inglese, che con sette reti complessive ha raggiunto Rooney nella classifica dei migliori marcatori nei grandi tornei (ora a precederlo ci sono solo Lineker e Shearer con 10 e 9 goal), il cammino che porta alle condizioni migliori è stato sin qui graduale e il ritorno alla rete potrebbe rappresentare il classico momento di svolta.

A tutto ciò va aggiunta la solidità di una difesa, nella quale sta spiccando il ritrovato Maguire, che sin qui non ha ancora subito goal nel torneo, ma anche il momento eccellente che stanno vivendo elementi come Grealish (sempre bravo a dare il suo importante contributo a gara in corso) e Shaw (è entrato in entrambe le azioni che hanno portato alle reti contro la Germania).

L’Inghilterra si è guadagnata quindi un posto tra le favorite d’obbligo per la vittoria del torneo e a renderle la strada più in discesa potrebbe esserci un fattore non da poco: semifinali e finali si giocheranno a Londra.

Per gli uomini di Southgate ci saranno però prima da superare i quarti e per loro sarà la prima partita lontano da Wembley. Chissà che la cosa non possa avere un peso specifico rilevante.