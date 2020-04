Goal Scout - Lucas Verissimo, centrale top con la Serie A nel mirino

Quarta tappa di Goal Scout, tocca al primo difensore centrale: Lucas Verissimo, premiato miglior difensore della Serie A brasiliana nel 2019.

11 giocatori scelti da Goal, uno per ruolo, per costruire 'a tavolino' una squadra di talenti: con l'ausilio dei dati Opta andiamo alla ricerca dei gioielli nascosti...

Il pararigori Rajkovic in porta, il 'nuovo Hateboer' Maehle a destra, la freccia Estupiñán sull'out mancino. E ora, nella quarta puntata di Goal Scout, tocca al primo dei due centrali difensivi: Lucas Verissimo, 24 anni, colonna portante del Santos entrata già da qualche tempo anche nei radar italiani.

Un rapido ritratto del soggetto in questione? Eccolo: banalmente e senza esagerazioni, si sta parlando di uno dei migliori giocatori del Brasileirão 2019, torneo che il Santos ha pure sognato di vincere prima di cedere alla distanza al Flamengo. Nella top 11 stilata al termine dello scorso anno, assieme a Rodrigo Caio del Fla, è presente anche lui, che ha ricevuto il premio Bola de Prata come miglior centrale destro del campionato. L'ultimo santista ad essere insignito di un simile riconoscimento era stato l'ex milanista Alex nel 2003.

Una valutazione confermata dai numeri Opta relativi ai difensori centrali che hanno disputato lo scorso Brasileirão. Lucas Verissimo si è classificato secondo per palloni recuperati (151) dietro a Leo Pereira (Athletico Paranaense, trasferitosi al Flamengo a gennaio), secondo per tackle vinti (45, comanda l'argentino Cuesta dell'Internacional con 49), primo per duelli aerei vinti (154), per palloni intercettati (74) e passaggi riusciti (1787). Il tutto condito da due reti, messe a segno contro Goias e Chapecoense.

Per quanto riguarda la carriera di Lucas Verissimo, si tratta di uno dei tanti calciatori brasiliani costretti a vivere un'infanzia povera e difficile, con il pallone come unico elemento di riscatto. Lui stesso lo ha confessato qualche settimana fa in un'intervista a 'Globoesporte', con un curioso aneddoto relativo al Santos:

"Quando ho compiuto otto anni il mio padrino, Rodolfo, mi ha portato in un negozio e mi ha comprato maglia, pantaloncini, calzettoni della squadra. Me li ha fatti indossare e mi ha detto: 'Un giorno giocherai nel Santos'. È stato profetico”.

L'anno della svolta è il 2015. Dopo essersi messo in mostra nel Linense, club dell'interior di San Paolo con il quale ha esordito in prima squadra, a 20 anni Lucas Verissimo si trasferisce al Santos. Prima per giocare con l'Under 20, poi con i grandi. Pochi minuti in campo l'anno seguente e poi, dal 2017, eccolo prendere in mano le redini della retroguardia del Peixe. E dire che, solo qualche anno prima, la mancanza di una chance vera pareva averlo convinto a mollare tutto per dedicarsi ad altro.

Il quadro tecnico di Lucas Verissimo rende l'idea di un difensore che, come hanno già sottolineato i dati Opta, è praticamente imbattibile nei contrasti aerei. Del resto, il suo metro e novanta scarso d'altezza parla piuttosto chiaro. Una prestanza fisica accomunata a personalità e a un piede educato nella fase di impostazione. Qualche fallo commesso in maniera evitabile sembra essere invece il suo maggior difetto.

Qualità che, da un paio d'anni, hanno collocato Lucas Verissimo sotto i riflettori europei. Il suo contratto scade nel 2022, ma nelle ultime settimane le scaramucce con la società non sono mancate: il giocatore ha chiesto un aumento di stipendio, dichiarando pubblicamente di non sentirsi sufficientemente valorizzato, e il presidente José Carlos Peres ha classificato la sua uscita come un "atto di indisciplina".

Nel 2018 erano stati i russi dello ad avvicinarsi sensibilmente a Lucas Verissimo, senza però riuscire a strapparlo al Santos. Poi è arrivato il turno del e delle italiane, e in primis. Comune denominatore: l'attuale direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi, suo grande estimatore. E non è il solo.