Giuseppe Rossi alla SPAL, Tacopina conferma: "Sta bene e ha fame"

Colpo in Serie B: la SPAL si regala Pepito Rossi, fermo da poco più di un anno. Il presidente: "Sarà una parte importante delle nostre ambizioni".

Tu vuò fa' l'americano, ma ora non più. Perché Giuseppe Rossi - italo-americano, appunto - sta per tornare a giocare nel nostro paese. Non in Serie A, ma in Serie B, alla SPAL, vicina ad annunciare l'arrivo a parametro zero dell'ex attaccante di Parma e Fiorentina.

Un annuncio c'è già stato, in realtà. Ed è quello di Joe Tacopina, il presidente dei ferraresi, che con Rossi può vantare un feeling a stelle e strisce.

"Giuseppe sta bene ed ha grande fame - le sue parole a 'Tuttomercatoweb' - Ci siamo visti più volte a New York e credo che possa essere una parte importante delle nostre ambizioni di tornare in Serie A. Rossi è il più grande calciatore che sia nato sul suolo americano e questo lo rende ancor più speciale per una proprietà italo-americana come la nostra. E non solo: è e sarà importante anche per i piani della SPAL di essere presente negli States nel prossimo anno".

Pepito inizierà ad allenarsi con la SPAL a partire da domani, domenica 31. E nel giro di un paio di settimane dovrebbe essere pronto anche per scendere in campo, magari per formare un attacco tutto mancino con Lorenzo Colombo, una delle stelle del campionato cadetto.

Un colpo a sorpresa per una SPAL leggermente attardata in classifica rispetto alle prime posizioni: la formazione di Pep Clotet ha raccolto 13 punti nelle prime 10 giornate, con 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte e, se il torneo si concludesse oggi, sarebbe fuori dai playoff promozione.

Giuseppe Rossi, invece, ha collezionato la sua ultima presenza più di un anno fa, all'inizio di settembre del 2020: all'epoca indossava la maglia del Real Salt Lake, nella MLS americana. Poi un lungo periodo da svincolato. Che ora, finalmente, sta per concludersi.