"Il migliore attaccante della B": Lorenzo Colombo si è preso la SPAL, lanciando messaggi al Milan

L'attaccante in prestito dal club rossonero continua a segnare in Serie B, candidandosi in maniera importante al ritorno alla base.

Terminato il prestito semestrale alla Cremonese, nella passata stagione, in tanti si son chiesti se Lorenzo Colombo avrebbe saputo rispondere alle tante pressioni derivate da un inizio di carriera caratterizzato, forse, da aspettative fin troppo alte.

Nascere e crescere al Milan, esordire in prima squadra a 18 anni e segnare il primo goal in rossonero in Europa appena 2 mesi dopo ti segna nel profondo, soprattutto se, da attaccante, vieni definito come parte del futuro di una società importante come quella milanista.

Volente o nolente ti ritrovi risucchiato nel vortice delle aspettative: giochi spezzoni di partita, a volte meglio, altre peggio della media. A gennaio vieni ceduto in prestito "a farti le ossa", ma ne esci con un solo goal in 13 presenze in Serie B, senza riuscire a diventare il titolare della squadra.

Per uno strano caso, l'ultima gara la giochi contro la SPAL, prima di rientrare alla base, chiuso, ovviamente, da figure importanti come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, da cui sei sicuro di poter apprendere tanto, ma che si alterneranno fino alla fine in un reparto già completo.

Il tuo destino è in prestito, con la valigia pronta, neppure sfatta dall'ultimo viaggio: e, ironia della sorte, ritorni a Ferrara, lì dove hai concluso la scorsa stagione, ma con un'atmosfera diametralmente opposta all'ultima volta.

In estate la SPAL è passata a Joe Tacopina: insomma, un progetto di ambiziosa risalita in massima serie, già a partire dalla stagione in corso, pur tenendo conto delle oggettive difficoltà iniziali che un passaggio di proprietà comporta.

"È l’attaccante più forte della B, ha 19 anni: è incredibile. Avrà un grande futuro, ma per ora è un pezzo di cuore della SPAL", ha affermato lo stesso avvocato statunitense al termine della sfida contro l'Ascoli.

Perché chiusa la decima giornata di Serie B, Lorenzo Colombo ha già fatto registrare 5 goal in campionato: ultimo dei quali un siluro da fuori area che ha battuto la formazione bianconera, regalando 3 punti fondamentali ai ferraresi.

Negli scorsi giorni, Tacopina, intervistato ai microfoni di Sky Sport, aveva svelato alcuni retroscena legati al trasferimento in prestito dell'attaccante su cui sono già in corso valutazioni relative al futuro.

"Quando ho chiamato il mio amico Frederic Massara per prenderlo mi ha fatto un grande favore: lo volevano tutti", ha spiegato Tacopina.

In un periodo in cui si parla molto, e giustamente, di quel che sta facendo Lorenzo Lucca al Pisa, sarebbe ingiusto non rivolgere l'attenzione alle prestazioni dell'altro Lorenzo, Colombo, a -1 dall'attaccante nerazzurro nella speciale classifica marcatori.

Un siluro, come detto, quello scaricato contro l'Ascoli che ha spiazzato persino Rafael Leao che, pochi minuti dopo il goal, ha mostrato la sua ammirazione sui social con un "Mamamama" emblematico.

Contando la rete contro il Montenegro con la maglia della Nazionale Under 21, Colombo è a quota 6 goal in stagione tra tutte le competizioni: si è già preso la SPAL, vuole riprendersi il Milan. Magari per sfidare Federico Dimarco nel "Derby di Milanno" contro l'Inter, sotto l'insegna di "Icons Club", agenzia di cui entrambi fanno parte e che ha trai fondatori Emis Killa.

Con calma e lucidità, ma salendo su uno dei razzi che riesce a far partire con il mancino. Ultimo, quello dello scorso turno in Serie B: verso l'infinito, e oltre.