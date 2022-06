Il Girona festeggia la promozione in Liga: 3-1 al Tenerife in finale di playoff

Il Girona si impone per 3-1 sul campo del Tenerife nella finale di ritorno dei playoff e vola in Liga. Ancora a segno l’ex Reggina Stuani.

Va ad infrangersi ad un passo dal traguardo il sogno del Tenerife di tornare in Liga dopo dodici anni di attesa. La compagine degli ‘Isulares’ infatti, si è arresa nella finale dei playoff della Segunda División ad un Girona capace di imporsi per 3-1.

Dopo il pareggio per 0-0 maturato nel match di andata, il Tenerife è sceso in campo con i favori del pronostico figli dell’occasione di giocare il match decisivo tra le mura amiche dell’Heliodoro Rodríguez López e soprattutto della possibilità di poter contare sul doppio risultato: con un pari si sarebbe garantito la promozione.

Dopo un avvio equilibrato sono stati però gli ospiti a portarsi in vantaggio al 42’ quando l’ex attaccante della Reggina, Cristhian Stuani, ha trasformato un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Sergio Gonzalez in area.

Nella ripresa il Tenerife riparte meglio e al 59’ pareggia grazie ad un gran tiro del nuovo entrato Carlos Ruiz. Il Girona, ripreso sull’1-1, inizia a spingere forte sull’acceleratore e, dopo essere andato ad un passo dal pareggio con Baena, raddoppia al 68’ quando su un cross dello stesso esterno di proprietà del Villarreal, è José Leon a deviare alle spalle del proprio portiere.

All’80’, a chiudere definitivamente il discorso promozione è stato Arnau che ha spinto in rete un pallone calciato su punizione dalla sinistra da Aleix Garcia.

Il Girona si guadagna dunque per la seconda volta nella sua storia l’approdo nel massimo campionato spagnolo e l’ha fatto grazie anche ai goal di uno straordinario Stuani che si è guadagnato il titolo di capocannoniere della Segunda División.

La compagine biancorossa si unisce quindi ad Almeria e Valladolid (che sono state promosse grazie al piazzamento in classifica) e va a completare il quadro delle partecipanti della Liga 2022/2023.