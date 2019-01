Giovani Promesse: come utilizzare Nicolò Zaniolo su FIFA 19

Caratteristiche, overall, crescita, punti di forza e skills di Nicolò Zaniolo su FIFA 19, grazie ai consigli del pro-player IcePrinsipe.

Arrivato in estate dall'Inter, Nicolò Zaniolo è incredibilmente esploso con la maglia della Roma in questa stagione: partita dopo partita il gioiello classe '99 si è ritagliato un importante spazio nelle rotazioni di mister Di Francesco, fino a diventare un vero e proprio punto fermo della squadra giallorossa e grande speranza in ottica Nazionale.

Con i preziosi suggerimenti del giocatore professionista di FIFA IcePrinsipe, scopriamo meglio le caratteristiche e il potenziale di Zaniolo all'interno del gioco.

Zaniolo è un centrocampista di qualità con caratteristiche offensive, capace di abbinare una grande fisicità a buoni valori tecnici all'interno del titolo targato EA Sports. doti sicuramente importanti per emergere anche nella gettonatissima modalità FIFA Ultimate Team.

Nel video di presentazione IcePrinsipe ci spiega come. La carta di Zaniolo parte da una base di 1000 crediti, un prezzo leggermente più alto rispetto alla media delle carte bronzo, ma la buona ibridabilità e le qualità in game giustificano sicuramente il valore del giocatore.

Zaniolo può dare il meglio di sé da mezz'ala o da trequartista, dove può sfruttare tutta la sua fisicità a supporto delle punte negli inserimenti offensivi. Fatica maggiormente da mediano, dove il suo overall si abbassa a 59, mentre garantisce un ottimo contributo anche da esterno sia a destra che a sinistra, mantenendo un overall di 62.

Zaniolo rappresenta inoltre un ottimo investimento per la modalità carriera di FIFA 19, dove può raggiungere un overall di 84, partendo da una base di 66 (grazie al nuovo aggiornamento): un notevole +18 che potrà fare la fortuna dei videogiocatori amanti del mercato.

Il giocatore della Roma non eccelle in una particolare caratteristica, ma garantisce valori molto equilibrati per una carta bronzo: 63 in velocità, dribbling e fisico ne fanno un giocatore capace di interpretare più fasi all'interno del gioco.

Nella modalità Ultimate Team Zaniolo può sicuramente dire la sua per duttilità e ibridabilità della carta, ma il gioello italiano spicca soprattutto nella modalità carriera: se siete amanti della parte manageriale, non potete farvi sfuggire un giocatore che può regalarvi una notevole plusvalenza.