Giovani Promesse: come utilizzare Lucas Paquetà su FIFA 19

Caratteristiche, overall, crescita e skills di Lucas Paquetà su FIFA 19, grazie ai consigli del pro-player Gianky09.

Il paragone con Kakà è già stato sdoganato dai più coraggiosi: arrivato nel mercato di gennaio tra grandi aspettative, Lucas Paquetà sta ripagando la fiducia del Milan, che lo ha strappato alla concorrenza e gli ha subito riservato un ruolo da protagonista nel centrocampo rossonero. FIFA 19 ha aggiunto di recente nella rosa del Diavolo il giocatore brasiliano, che contro il Cagliari ha trovato la sua prima rete in Serie A.

Grazie ai suggerimenti del giocatore professionista di FIFA Gianky09, andiamo a scoprire le principali qualità e il potenziale di Paquetà all'interno del titolo targato EA Sports.

Paquetà rispecchia in FIFA 19 tutte le qualità mostrate sul campo fin qui nelle sue prime uscite italiane: l'ex Flamengo è un trequartista dotato di ottima fisicità, schierabile sia a centrocampo che in posizione più avanzata. Le qualità tecniche e la grande visione di gioco ne fanno un elemento importantissimo per innescare i compagni d'attacco.

Nel video di presentazione Gianky09 ci spiega come utilizzarlo al meglio. Paquetà si assesta su valori piuttosto equilibrati in ogni caratteristica: 79 in velocità, 81 al dribbling, 75 in tiro, passaggio e fisico.

Tra i punti di forza del talento brasiliano c'è sicuramente la grande duttilità: il ruolo principale in FIFA 19 è il trequartista, ma il suo overall resta su valori più che buoni anche se viene schierato da centrocampista, da esterno o da attaccante.

Paquetà può inoltre dire la sua anche nella modalità carriera, dove può raggiungere un overall potenziale di 89: un +10 che lo inserisce di diritto tra gli investimenti più proficui dell'intero gioco. Se vi serve un trequartista giovane e tecnico, puntate sull'ex Flamengo.

Entrando nel dettaglio dei valori con cui Paquetà si presenta all'interno di FIFA 19, possiamo subito notare un ottimo 81 di velocità, che unito al 77 in accelerazione e all'80 in reazione può sicuramente dare il suo impatto a metà campo.

L'84 in dribbling si abbina benissimo con le quattro stelle skills, sempre preziose per gli amanti dell'uno contro uno. Il punto debole sta sicuramente nelle sole due stelle piede debole, che lo limitano leggermente quando si sposta la palla sul destro. Ottima invece la resistenza con un valore di 84.